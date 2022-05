Remco Evenepoel solo naar winst in Gullegem Koerse

Remco Evenepoel (22) heeft de 78ste editie van Gullegem Koerse gewonnen. Evenepoel kleurde de hele koers: hij viel vrijwel meteen aan, kreeg een mooie kopgroep met zich mee en troefde zijn medevluchters – met onder meer Greg Van Avermaet – in de laatste elf kilometer af.

De grote blikvanger van de West-Vlaamse kermiskoers was uiteraard Remco Evenepoel. Daar zorgde Patrick Lefevere, peter van de regionale koers, eigenhandig voor. De laatste twee edities werden al gewonnen door de mannen van The Wolfpack met Yves Lampaert in 2019 en Stan Van Tricht vorig jaar.

Het parcours van deze editie was 171 kilometer lang: een omloop van 18 ronden van telkens 9,5 kilometer. Remco Evenepoel koos vrijwel meteen voor de aanval. Onze 22-jarige landgenoot kreeg zijn ploegmaat Stijn Steels, Sasha Weemaes (Sport – Vlaanderen Baloise) en de Brit Tom Portsmouth (Mini Discar Cycling Team) met zich mee. Na een uur koers kwam een grotere groep met onder meer Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Arjen Livyns vooraan aansluiten. De mooie kopgroep van zeventien renners bouwde een voorsprong uit van meer dan drie minuten.

Het werd al snel duidelijk dat de winnaar in die kopgroep zou zitten. Met nog 48 kilometer te gaan plaatste Evenepoel de ene aanval na de andere. Na talloze pogingen kreeg hij nog vijf renners met zich mee: Van Avermaet, Livyns, Weemaes, Van Grieken en Lyons. Op 11 kilometer van de finish kon niemand nog volgen. Evenepoel kwam solo over de streep en volgt zijn ploegmaat Stan Van Tricht op als winnaar van Gullegem Koerse. Sasha Weemaes won het sprintje van de achtervolgende groep, Jarne Van Grieken werd knap derde.