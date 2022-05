Felice Mazzu is de opvolger van Vincent Kompany bij Anderlecht

Royal Sporting Club Anderlecht heeft een akkoord bereikt met Felice Mazzu. Mazzu wordt de nieuwe coach van paars-wit en tekende een contract van onbepaalde duur. Hij start de voorbereiding van het nieuwe seizoen met de spelersgroep op 20 juni op Neerpede.

Er werd dit weekend druk onderhandeld tussen (vertegenwoordigers van) Mazzu en de Anderlecht-top. Zaterdag lekte er zelfs een foto uit van Mazzu met Anderlecht-bazen Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke in restaurant Ogst in Hasselt. Toen al was een deal nakend, intussen is er een akkoord: Mazzu wordt de nieuwe coach bij de recordkampioen.

Anderlecht maakt de komende dagen werk van de rest van de technische staf. Mazzu zou verschillende getrouwen meenemen vanuit het Dudenpark. De namen van Laurent Deraedt (keeperstrainer), Sandro Salamone (videoanalist) en Thibaut Meyer (fysiektrainer) werden al genoemd en paars-wit bekijkt het nu om alles contractueel te regelen. Zijn T2 zou dan weer overkomen van zijn ex-club Charleroi: Samba Diawara moet Mazzu’s rechterhand worden.