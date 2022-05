Maandag hebben enkele kajakkers van Canal it up, een organisatie die zich inzet voor proper water, een unieke tocht gemaakt op de Zenne in Brussel. De kajakken gingen te water door een gat in de grond in Anderlecht, om vandaar de Zenne 9 kilometer lang te volgen. ‘Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat er een rivier door de stad stroomt’, aldus een van de kajakkers. Kom meer te weten in de video hierboven.