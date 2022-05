ROLAND GARROS. 18-jarig toptalent Cori Gauff stoot door naar halve finales

Cori Gauff (WTA 23) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Het 18-jarige toptalent klopte in een Amerikaanse onderonsje voormalig US Open-winnares Sloane Stephens (WTA 64) in twee sets met 7-5 en 6-2. Stephens stond in 2018 in de finale van Roland Garros.

?????? | De spannende eerste set valt ten prooi aan Gauff. Ze doet dit in 7-5. Voorlopig zit het dicht bij elkaar! ?????? #RolandGarros



?? Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/09ByRYVpgw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 31, 2022

?????? | Gauff naar de halve finale! Na een spannende eerste set is het verschil snel gemaakt: 7-5 6-2 en voor het eerst naar de laatste vier! ?????? #RolandGarros



?? Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Zn9jFaO7JJ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 31, 2022

Bij de laatste vier treft Gauff Martina Trevisan (WTA 59). De Italiaanse versloeg in haar kwartfinale op het gravel in Parijs de Canadese Leylah Fernandez (WTA 18) met 6-2, 6-7 (3/7) en 6-3. Gauff en Trevisan staan voor het eerst in een halve finale van een grandslamtoernooi.

Gauff rekende eerder dit toernooi al af met Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32).