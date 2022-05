Bestuurder die carnavalisten in Strépy aanreed, krijgt enkelband

De autobestuurder die op 20 maart betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een groep carnavalisten in het Henegouwse Strépy-Braquegnies, wordt tijdens zijn voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat heeft de raadkamer van Doornik vandaag beslist.

Verdachte Paolo F. zal volgens de beslissing van de raadkamer dus de gevangenis van Doornik kunnen verlaten met een elektronische enkelband. Het parket heeft wel aangegeven dat het mogelijk in beroep gaat.

Paolo F. reed in de vroege ochtend van 20 maart in Strépy-Bracquegnies met zijn wagen in op een carnavalsstoet. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, en raakten een dertigtal anderen gewond.

De man zit in voorlopige hechtenis. Hij wordt vervolgd voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval.