Het zwaartepunt van de oorlog in Oekraïne ligt momenteel in Severodonetsk, in de provincie Loegansk. In de schaduw van deze strategisch belangrijke grootstad ligt het kleinere Roebizjne. De platgebombardeerde stad is een stille getuige van de vernieling waartoe de Russische troepen in staat zijn. Severodonetsk riskeert een tweede Marioepol te worden.

Lees ook 31/05/2022 Rusland maakt van Severodonetsk een tweede Marioepol