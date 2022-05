The Scorpions passen tekst ‘Wind of change’ aan voor Oekraïne

Omdat een vorige versie van de rockballad Rusland te veel romantiseert, zal The Scorpions-zanger Klaus Meine voortaan ‘now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the wind to change’ zingen.

Drie nieuwe lijntjes tekst zullen in de song ‘Wind of change’ de tekst ‘Follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change’ vervangen. Zo neemt zanger Klaus Meine je tijdens het nummer niet meer mee naar de rivier die de Russische hoofdstad doorkruist en blijft het Moskouse Gorkipark ook achterwege. In de nieuwe tekst wordt ook niet langer naar de ‘wind van verandering’ geluisterd, er wordt enkel nog op gewacht.

In een interview met de Duitse krant Die Zeit legt zanger Klaus Meine uit dat de band de tekst van hun klassieker omgooien uit respect voor de Oekraïense bevolking. De versie, zoals de Duitser die enkele dagen na de val van de muur in 1989 schreef, romantiseert Rusland te veel, vindt hij. ‘Sinds de Russische inval in Oekraïne is het nummer zijn glans als vredeshymne verloren’, betreurt de frontman. Omdat hij het nummer liever niet van de setlist schrapt, heeft hij dan maar de tekst bijgewerkt.

CIA

De succesvolle powerballad van de rockgroep luidde het einde van de Koude Oorlog in. Meines tekst was zelfs zo straf, dat er geruchten rondgaan dat de CIA de zijn pen voor de gelegenheid had overgenomen. De Duitse groep mocht het hoopvolle nummer over een mooiere toekomst na de Sovjet-Unie live onder de Berlijnse Brandenburger Tor spelen op het tienjarig jubileum van de val van de muur.

In het interview met Die Zeit vraagt de interviewer Meine nog naar zijn banden met Gerhard Schröder. De Scorpions-zanger en de voormalige sociaaldemocratische bondskanselier zijn goede vrienden. Op Schröders vijfde huwelijksfeest (niet zijn huwelijksverjaardag, wel degelijk zijn vijfde huwelijk) in 2018 tekende Meine nog present. Schröder ligt al langer onder vuur voor zijn pro-Ruslandhouding. ‘Ik heb hem al een tijdje niet meer gehoord’, zegt de rockzanger. ‘Maar dat hij uit de Raad van Bestuur van Russische energiebedrijven stapt, is alvast een stap in de goede richting.