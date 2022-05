Juni is traditioneel tekenmaand, dus wees op uw hoede voor de bruinzwarte spinachtigen. Opvallend: bijna de helft van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin. ‘Vooral bij het tuinieren loop je een risico om gebeten te worden door een teek’, zegt Tinne Lernout van Sciensano.

Waar slaan teken het vaakst toe?

Uit het jaarverslag over tekenbeten in België van onderzoeksinstituut Sciensano blijkt dat de meeste tekenbeten worden opgelopen in de tuin (44,8 procent), het bos (34 ...