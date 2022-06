Podcast | Als China hoest, zijn we allemaal verkouden

Als China hoest dan is de rest van de wereld verkouden. En dat is op dit moment aan het gebeuren: de economie sputtert en daar dragen we allemaal de gevolgen van. Er is de vastgoedcrisis maar ook de strenge lockdowns snijden in het economische weefsel van Peking. Groeidoelstellingen worden niet gehaald en naar beneden bijgesteld.





Maar China grijpt in en de premier van het land treedt op de voorgrond – hij vaart een economisch gematigdere koers dan president Xi Jinping. De rest van de wereld duimt voor hem.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Nico Tanghe | Presentatie Glen Van Muylem| Redactie Glen Van Muylem, Bart Dobbelaere| Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.