Consternatie in de Brugse gemeenteraad maandagavond. Nadat raadslid Andries Neirynck (Groen) zijn collega Jean-Marie De Plancke (Open VLD) van antwoord had gediend in een discussie over de sanering van munitiestortplaats De Paardenmarkt, stak Neirynck zijn middelvinger uit naar de liberaal.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Het voorval ging oorspronkelijk aan de meeste raadsleden voorbij, maar het werd vastgelegd door de camera’s die de zitting filmen en live uitzenden.

‘Tijdens de 22 jaar dat ik in de gemeenteraad zetel, heb ik dit nog niet meegemaakt. Dit zegt vooral veel over hemzelf’, reageerde een verbouwereerde De Plancke. ‘Dit hoort niet thuis in de gemeenteraad’, vond gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit). ‘Ik hoop dan ook dat Neirynck zijn excuses zal aanbieden aan raadslid De Plancke.’ Dat was het Groen-raadslid dinsdagochtend niet van plan. ‘Hoe Jean-Marie De Plancke zonder het woord te vragen tussenbeide kwam op mijn interpellatie, dat was pas onbeschoft en du jamais vu. Dit dossier is belangrijk en mag absoluut behandeld worden in de gemeenteraad. Zijn tussenkomst was ongepast en ik wou hem duidelijk maken dat hij moest zwijgen, meer niet.’