Sushi, een iconisch Japans gerecht, vind je vandaag overal: in supermarkten, fastfoodketens, onlineboetieks en zelfs treinstations. Wat is het succesrecept van dit rolletje rijst, waar nog erg weinig Japanse traditie aan vastkleeft?

Vandaag is sushi voor velen pure verwennerij, maar dat was het lang niet altijd. Zoals vele grote culinaire ideeën is het gerecht ontstaan uit noodzaak: om rauwe vis langer te kunnen bewaren, werd hij ...