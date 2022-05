Inflatie in eurozone stijgt boven 8 procent

De inflatie in de eurozone is in mei versneld tot 8,1 procent, een nieuw record. Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag in een flashraming bekendgemaakt.

De voorbije twee maanden stond de inflatie in de eurozone op 7,4 procent. Een jaar geleden, in mei 2021, was dat 2 procent.

De inflatie werd net als de voorbije maanden gestuwd door de hoge energieprijzen. Die stonden in mei bijna 40 procent hoger dan een jaar eerder, aldus Eurostat. Zonder energie zou de inflatie in de eurozone 4,6 procent bedragen hebben.

In België bereikte de inflatie in mei het hoogste niveau in veertig jaar, zo maakte het Belgische statistiekbureau Statbel maandag bekend. De consumptieprijzen stegen op een jaar tijd met 8,97 procent, aldus Statbel. Volgens de Eurostat-definitie was dat zelfs 9,9 procent.