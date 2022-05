WHO is niet bezorgd over wereldwijde pandemie apenpokkenvirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag tijdens een briefing laten weten dat het zich geen zorgen maakt dat het apenpokkenvirus zou uitmonden in een wereldwijde pandemie.

Volgens Rosamund Lewis, de hoofddeskundige apenpokkenvirus van de WHO, is het nog niet te laat om de epidemie te stoppen voor ze zich nog verder verspreidt. ‘Op dit moment maken we ons geen zorgen over een wereldwijde pandemie’, zegt Lewis.

De WHO heeft ondertussen al meer dan 400 gevallen gemeld in bijna twintig landen. 179 daarvan bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, waar de meeste gevallen zijn geteld. De verantwoordelijke dienst in het land riep alle inwoners op om zichzelf te blijven controleren op vlekjes, blaren of zweren. In België zijn ondertussen negen gevallen vastgesteld. Dat meldde de RTBF op zaterdag.

Minder dodelijk dan pokken

Het eerste geval van het virus dook op 7 mei in Groot-Brittannië op. Het heeft zich sindsdien verspreid naar bijna twintig andere landen waar de apenpokken normaal gezien niet voorkomen. Het is immers een virus dat voornamelijk in Afrikaanse gebieden voorkomt.

De apenpokken zijn verwant aan de pokken, die in 1980 uitgeroeid werden, maar ze zijn minder ernstig. Het sterftecijfer ligt tussen de één en zes procent en de meeste mensen herstellen binnen drie tot vier weken. Het virus verspreidt zich via nauwe contacten tussen mensen. Er zijn verschillende symptomen waaraan het apenpokkenvirus herkend kan worden, zoals hoge koorts en waterpokkenachtige huiduitslag.