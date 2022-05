Olieprijzen stijgen naar hoogste peil in 2 maanden na akkoord over Russisch olie-embargo

De olieprijzen zijn dinsdagochtend duidelijk gestegen, en ze bereikten het hoogste niveau in een tweetal maanden. Dat heeft te maken met de aangekondigde nieuwe sancties van de Europese Unie tegen Rusland, na de Russische inval in Oekraïne, waardoor het aanbod uit Rusland zal dalen.

Dinsdagochtend kostte een vat (159 liter) van de Noordzeeolie Brent 123,32 dollar. Dat is 1,65 dollar meer dan maandag. De prijs van een vat olie van de Amerikaanse soort WTI steeg met 3,47 dollar tot 118,54 dollar.

De EU-leiders bereikten maandag een akkoord over de invoering van een verbod op de import van Russische olie. Het gaat in eerste instantie om een embargo op olie die over zee wordt ingevoerd, waarmee twee derde van alle Russische olie gebannen wordt. Door een bijkomend Pools-Duits importverbod zal tegen het einde van het jaar alles samen meer dan 90 procent van de Russische olie van de markt gehaald worden.