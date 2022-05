Thibaut Courtois past voor interlands met Rode Duivels

Geen Thibaut Courtois bij de Rode Duivels tegen Nederland, Polen en Wales. De doelman van Real Madrid heeft al een tijdje last van pubalgie en neemt rust om de blessure te laten helen. Ook verdediger Jason Denayer haakt af.

Thibaut Courtois kwam maandag met een paar uur vertraging aan bij de Rode Duivels in Tubeke, nadat hij het huwelijk van zijn broer had bijgewoond. Maar het was niet voor lang dat de doelman in het oefenkamp vertoefde. Na een medische check-up en een gesprek met bondscoach Roberto Martinez werd geoordeeld dat hij inderdaad beter rust neemt. De medische staf van Real Madrid wil hem zelfs zes weken rust gunnen.

Courtois speelde zondag de finale van Champions League en loodste zijn ploeg met een knalprestatie naar de zege tegen Liverpool.

De Belgische voetbalbond liet dinsdag ook weten dat Jason Denayer door een blessure moet afhaken. De verdediger kwam al het hele seizoen nauwelijks in actie bij Olympique Lyon en zal ook bij de Duivels geen wedstrijdritme kunnen opdoen. Zijn contract bij de Franse topclub loopt eind volgende maand af.

De Rode Duivels beginnen vrijdag aan de groepsfase van de Nations League. Nederland is de eerste tegenstander. Woensdag 8 juni volgt een wedstrijd tegen Polen. De derde tegenstander is Wales, op zaterdag 11 juni. Op dinsdag 14 juni wordt opnieuw tegen Polen gespeeld. De overige twee groepswedstrijden, tegen Wales en Nederland, worden respectievelijk op 22 en 25 september afgewerkt.