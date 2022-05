Premier De Croo: ‘Zesde sanctiepakket is voorlopig eindpunt’

Premier Alexander De Croo is tevreden met het zesde sanctiepakket dat de Europese leiders zijn overeengekomen, inclusief het embargo op Russische olie vanaf eind dit jaar. ‘Dit raakt de Russische mogelijkheid om oorlog te financieren recht in het hart.’ Hij meent ook dat dit pakket voorlopig het laatste mag zijn.

De Europese leiders zijn tot een akkoord gekomen over een zesde sanctiepakket, met als hoofdzaak een embargo op de Russische olie vanaf eind dit jaar. Premier De Croo noemt het een goed akkoord. ‘Het toont dat Europa daadkracht heeft en dat we onze eenheid kunnen tonen’, verklaarde hij in De ochtend op Radio 1.

De premier benadrukte ook dat dit pakket een nog grotere impact zal hebben op Rusland, met een embargo op ruwweg 90 procent van de Russische olie. ‘Het is voor Rusland verregaander dan een embargo op gas. Het raakt de Russische mogelijkheid om oorlog te financieren recht in het hart’, meent de premier.

Er is een tijdelijke uitzondering voorzien voor ruwe olie die via pijpleidingen binnenkomt. Dat was de grote tegemoetkoming aan Hongarije, dat door zijn ligging geen direct alternatief heeft voor Russische olieleveringen. Ook Slovakije en Tsjechië konden op een uitzondering rekenen. ‘Als we een boycot doen, is het de bedoeling dat het pijn doet bij de Russen. Het is niet de bedoeling om Hongaren zonder brandstof te zetten voor hun voertuigen’, aldus De Croo.

‘Voorlopig eindpunt’

Het embargo zal voor ons land dan weer weinig gevolgen hebben, benadrukt de premier. Er zal geen sprake zijn van tekorten. ‘Wij zijn eigenlijk al maanden bezig om andere leveranciers te vinden voor de olie die we importeren. We hebben niet gewacht om ons los te koppelen.’

De premier onderstreepte verder nog dat dit zesde sanctiepakket ‘een zeer verregaand’ pakket is. ‘Vanuit perspectief van ons land is dit het voorlopig eindpunt. Laten we deze sancties nu goed in de praktijk brengen zodat ze maximaal impact hebben op Rusland. Op het gebied van energie mag het hier wel stoppen, we moeten onze middenklasse niet onnodig gaan raken. Laat ons eerst deze sancties doorvoeren en niet opnieuw hollen naar een discussie van een volgend pakket’, aldus de premier.