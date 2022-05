Zo verloopt de actiedag: hinder op het openbaar vervoer, ingekorte en afgeschafte radioprogramma’s

De nationale stakingsdag is begonnen. Op de radiozenders van de VRT begon het ochtendblok een uur later en klinkt tussen 9 en 16 uur enkel muziek. Het openbaar vervoer is sterk verstoord. Op de weg is er vooralsnog weinig te merken van de actiedag.

Minder nieuws

Op de radiozenders van de openbare omroep begon het ochtendblok om 7 uur, een uur later dan gewoonlijk. Vanaf 9 uur zal enkel muziek klinken, tot 16 uur, wanneer het verkorte avondblok van start gaat. Er zijn nieuwsbulletins om 7, 8, 12, 13, 17 en 18 uur.

De journaals op Eén zullen ook ingekort zijn. Er is vanavond geen ‘Thuis’ te zien, enkel programma’s die op voorhand zijn opgenomen, komen op het scherm. Op Canvas is er vanavond wel een uitzending van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Kwart treinen en metro’s

Op het openbaar vervoer is er veel hinder. Slechts een kwart van de treinen rijdt. Van de IC-treinen tussen de grote steden rijdt één trein op de drie. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet. In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Wie alsnog wil rijden met de trein, kijkt het best eerst naar de alternatieve treindienst op de website van de NMBS.

De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden. Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.

Bij De Lijn rijden gemiddeld zes op de tien trams en bussen uit. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant rijdt 65 procent. In Limburg gaat het om 60 procent en in Antwerpen om 55 procent. De zwaarst getroffen provincie is Oost-Vlaanderen, waar de helft van de bussen en trams uitrijdt. Wat de kusttram betreft, rijdt driekwart uit. Reizigers kunnen de alternatieve dienstverlening raadplegen via de routeplanner op de website van De Lijn.

In Brussel zijn er ‘zeer zware storingen’ bij de MIVB. Slechts één op de vier metrolijnen wordt bediend. Bij de trams zijn de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51 en 92 in dienst, zo klinkt het in een update van de situatie op het net om 7.30 uur. Voorts rijden de bussen op de lijnen 12, 34, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 74, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95.

‘Alle andere lijnen rijden vandaag niet’, besluit de MIVB. Reizigers kunnen de mobiele app van de MIVB raadplegen om andere manieren te vinden om tijdens de stakingsdag te reizen in de hoofdstad.

Op de weg is er voorlopig niet veel te merken van de actiedag. Er stond rond 7.30 uur ruim 100 kilometer file, wat normaal is voor een ochtendspits. Het ziet er dus voorlopig naar uit dat veel werknemers ervoor gekozen hebben om van thuis uit te werken.

Impact op onderwijs nog onduidelijk

Het is nog afwachten wat de impact is van de stakingsdag op het onderwijs. In het onderwijs zal er dinsdag in sommige scholen gestaakt worden door de socialistische vakbond. Ook ondervinden stedelijke kinderdagverblijven mogelijk hinder. Zo zullen in Gent bijvoorbeeld vier stedelijke kinderdagverblijven gesloten blijven en 28 andere beperkt open zijn.

Postbedrijf bpost verwacht dinsdag ook hinder in zijn dienstverlening, maar kan moeilijk inschatten hoe groot die zal zijn.