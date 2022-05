Gazprom levert niet langer gas aan Nederlandse importeur, maar ‘geen gevolgen voor huishoudens’

Het Russische energiebedrijf Gazprom heeft in een verklaring gezegd dat het vanaf dinsdag geen gas meer levert aan Nederland. De Nederlandse importeur GasTerra zal het tussen 31 mei en 30 september zonder Russisch gas moeten stellen.

In totaal zal 2 miljard kubieke meter gas niet geleverd worden. De reden is dezelfde als bij de andere landen waarvoor Rusland de gaskraan dichtdraait: de bedrijven willen voor het gas niet in roebels betalen. De Nederlandse regering steunt die weigering. De Nederlandse staat is hoofdaandeelhouder van GasTerra.

Het importbedrijf zag de bui al hangen en heeft zich op een boycot voorbereid. De gashandelaar heeft elders al gas aangekocht en de reserves zijn keurig aangevuld. De Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, communiceerde al dat de gasstop geen gevolgen zal hebben voor huishoudens in zijn land.

Vierde land

Volgens de Nederlandse krant Volkskrant is Nederland voor zo’n 11 procent afhankelijk van Russisch gas. De opgeschorte 2 miljard kubieke meter gas geldt voor 5 procent van de jaarlijkse gasbehoefte van Nederland. Vorige week deed regering nog plannen uit de doeken om tegen het eind van het jaar geen Russisch gas meer te importeren. Met het boycot tegen GasTerra liggen bovendien niet alle Russische leveringen aan Nederland stil. ‘Bedrijven kunnen ook direct zaken doen met (dochters van) Gazprom’, schrijft onze Nederlandse zusterkrant NRC.

Nederland is het vierde land dat van Gazprom te horen krijgt dat leveringen worden stopgezet. Eerder werden Polen, Bulgarije en Finland al uit het klantenbestand van Rusland geschrapt.

De timing van het gasboycot is opnieuw opvallend. Europese leiders zitten momenteel samen in Brussel om een olieboycot tegen Rusland te bespreken.