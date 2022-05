Ook groenen schieten hoger legerbudget niet langer af

Het lijkt erop dat premier Alexander De Croo (Open VLD) naar de Navo-top in Madrid kan met een defensiebudget dat tegen 2035 zal groeien naar 2 procent van het bbp. Ook Groen kantelt.

Een akkoord is er nog niet, maar het ziet ernaar uit dat het defensiebudget in 2035 zal stijgen naar 2 procent van het bbp, eigenlijk de lat die de Navo voor alle lidstaten legt, maar waar lang niet iedereen over geraakt. De groene partijen zijn het minste te vinden voor zo’n verdere budgetverhoging. Eind februari, vlak voor Rusland Oekraïne binnenviel, werd het Plan Star van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) al goedgekeurd. Daarmee stijgt het defensiebudget tegen 2030 al tot 1,54 procent van het bbp, goed voor 10 miljard extra. Dat vonden Groen en Ecolo voldoende.

Maar intussen zijn de omstandigheden door de inval in Oekraïne grondig veranderd. Over enkele weken moet premier Alexander De Croo (Open VLD) naar de belangrijke Navo-top in Madrid. Hij wil daar graag kunnen aankondigen dat ons land ook naar 2 procent gaat, zij het dan pas in 2035. Groen-vicepremier Petra De Sutter zei maandagavond in De afspraak dat ze dat ‘een eenzijdige vraag’ vindt. ‘Wij denken dat je dan ook in die jaren, 2030-2035, voldoende geld moet vrijmaken voor de uitdagingen van de klimaatverandering. We moeten dit als groter verhaal bekijken, niet alleen militair.’

De Sutter blijft erbij dat over deze uitgaven ‘die door regeringen na ons zullen moeten uitgevoerd worden’ goed moet worden nagedacht. ‘Daarom moet er een evenwicht in zitten. Ook voor klimaat en energie zullen we grote investeringen moeten doen. Als we dat in een evenwicht kunnen bespreken, zijn we daartoe bereid.’

Oplossing zit in en-en

In een interview met De Standaard was diezelfde De Sutter maandagochtend nochtans een stuk terughoudender. ‘Op dit moment is een verhoging van het defensiebudget niet prioritair’, klonk het. En ook: ‘Op dit moment hebben we nog geen overtuigende argumenten gehoord. Elke euro die je vastlegt, kun je niet uitgeven aan zaken die misschien belangrijker zijn tegen 2035, zoals de klimaat- en energietransitie.’ De oplossing lijkt dus gevonden te zijn in de en-en-benadering. En Defensie, én klimaat en energie.

Behalve de liberalen gaven ook de socialisten eerder al hun fiat. Zij het onder voorwaarden. Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke somde vrijdag – ook in De afspraak – de vier voorwaarden voor zijn partij op: meer Europese integratie, tijd nemen om een Europese industrie uit te bouwen, een maatschappelijke rol van het leger en tot slot de zogenaamde ‘drie D’s’. Defence moet samengaan met diplomacy en development – ontwikkelingssamenwerking.

Wat de totale budgettaire impact is van alle koppelingen, extra eisen en voorwaarden die de Vivaldi-partijen aan de 2 procent koppelen, en hoe haalbaar dat allemaal is, zal de komende weken uitgeklaard moeten worden.