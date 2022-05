Aanklager: ‘Alle vijf de beklaagden zijn schuldig’

De aanklager op het proces-Aquino vraagt de jury om alle beklaagden schuldig te verklaren aan de ‘gijzeling met de dood tot gevolg’ van Silvio Aquino.

De openbare aanklager op het proces-Aquino vindt dat zowel de vier leden van de Hamidovic-clan als de vermoedelijke opdrachtgever Martino Trotta (62) schuld hebben aan de dood van Silvio Aquino (41) op 27 augustus 2015.

Silvio en zijn vrouw Silvia werden die dag klemgereden door de leden van de clan-Hamidovic die zich gemaskerd met schietklare pistolen voordeden als politiemensen van de antidrugsbrigade. Aquino werd doodgeschoten tijdens het gevecht.

Advocaat-generaal Patrick Boyen hanteerde het principe ‘samen uit, samen thuis’ en zag geen onderscheid tussen de vijf beschuldigden. Volgens de aanklager is het duidelijk dat Martino Trotta de Hamidovic-clan naar Silvio Aquino heeft geleid. ‘De slachtoffers wonen in Maasmechelen, terwijl de Romafamilie Hamidovic in 2012 in ons land is neergestreken. Zij kennen elkaar niet. De persoon die hen aan elkaar bindt, is Trotta.’

‘Zonder Trotta was er geen verhaal. Het is duidelijk dat hij wrok koestert ten opzichte van de Aquino’s. Uit jaloezie? Omdat ze zijn criminele contacten hebben ingepikt? Ik weet het niet.’

Breinen

Voor de openbare aanklager zijn de beschuldigden allemaal schuldig aan gijzeling met de dood tot gevolg. ‘Zij zijn het die aangevallen hebben. Zij zijn het die met schietklare wapens klaar stonden. En Trotta is de man die de hele trein in gang heeft gezet. Met Trotta is alles doorgesproken, want hij rekende op zijn percentage van de buit. Trotta ging akkoord met de gijzeling. De beschuldigden hebben allemaal de risico’s aanvaard dat er iemand kon dood gaan. De tandem Martino Trotta en Sandro Hamidovic zijn de breinen, terwijl Nebusha, Dragisa en Bosko de soldaten zijn.’

Bosko Hamidovic was niet aanwezig bij de schietpartij, omdat hij op de uitkijk stond. Maar Boyen vond dat geen reden om te twijfelen aan zijn schuld. ‘De hulp van Bosko is noodzakelijk, want hij gaf het sein dat Silvio en Silvia vertrokken waren in Maasmechelen. Zonder hem was er geen schietpartij.’

Volgens Boyen sprak Dragisa de waarheid toen hij zes jaar na de feiten bekentenissen aflegde. ‘Hij vertelde dat het ging om een gijzeling waarbij ze 400.000 tot 500.000 euro losgeld zouden vragen. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op. Net als Nebusha. Het zijn de twee soldaten die dit doen. De generaals Trotta en Sandro proberen er zo goedkoop mogelijk vanaf te komen door de schuld aan iemand anders te geven. Dat verschil in houding stoort mij. Ik ga er rekening mee houden later dit proces’, sprak Boyen verwijzend naar zijn de strafvordering.

Als de jury de vijf schuldig bevindt aan gijzeling met de dood tot gevolg, riskeren ze levenslang. Dinsdag komt de verdediging van de vijf beschuldigden aan het woord. Zij zullen de jury er allicht van proberen te overtuigen dat de dood van Silvio een uit de hand gelopen diefstal was en dat het nooit de bedoeling was om hem te doden.