15-jarige dient klacht in voor bedreigingen na vermeende needle spiking: ‘Hij eet en slaapt niet meer’

De 15-jarige jongen die belaagd wordt na de vermeende needle spiking op het Hasseltse tienerfestival We R Young heeft een klacht ingediend.

De jongen leeft volgens zijn moeder sindsdien ondergedoken. Hij lijdt erg onder de onterechte beschuldigingen. Zaterdag deed ze al een oproep om de online haat een halt toe te roepen. Maandagmiddag heeft ze een klacht ingediend bij de politie. ‘De politie nam onze klacht ernstig’, zegt ze aan Het Belang van Limburg. ‘We hebben het volste vertrouwen in het onderzoek.’

De familie heeft een advocaat gecontacteerd omdat het hele gezin wordt getroffen door de haatberichten. ‘We hopen oprecht dat de ogen van ouders en kinderen zijn opengegaan. Dit is ernstig. We gaan nu met onze zoon naar de dokter. Hij eet niet meer, hij slaapt niet en hij wil niet meer naar buiten’, zegt de moeder. ‘De politie heeft meteen duidelijk gemaakt dat onze zoon geen verdachte is. Het is het werk van de politie om mensen te verhoren. We hopen dat alles nu gaat liggen, opdat onze zoon zijn leven weer kan oppakken.’

Tiktok-filmpje

Het Hasseltse jongerenfestival We R Young moest woensdag stopgezet worden, nadat jonge meisjes flauwgevallen waren en hadden moeten overgeven. Volgens de tieners zouden ze het slachtoffer zijn geweest van needle spiking. Toxicologisch onderzoek kon dat niet aantonen. Ook het parket van Limburg zei dat er geen sprake was van een ­dader die gewapend was met een naald. Maar Limburgse jongeren op sociale media dachten de ­dader wel gevonden te hebben: een 15-jarige die zich op een gretig gedeeld Tiktok-filmpje verdacht gedragen zou hebben.

Volgens zijn moeder zag de jongen hoe een meisje onwel werd en op haar toeliep om haar te helpen. Nadien rende hij in paniek naar de politie. Daaruit trokken mensen de conclusie dat hij de ­dader was die op de loop ging. Volgens zijn moeder zou een meisje hem ook bij de politie hebben aangeduid. Hij werd gefouilleerd, maar daarbij werd niets gevonden.