Lavrov: ‘Wat zou Frankrijk doen als België de Franse taal verbood?’

In een spraakmakend interview met de Franse televisie heeft de Russische buitenlandminister uitgelegd waarom zijn land Oekraïne is binnengevallen. Hij maakte daarvoor een vergelijking met Frankrijk en België.

In een poging om de Russische inval in Oekraïne voor de Franse kijker te verdedigen, maakte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov een opmerkelijke parallel met Frankrijk en België. ‘Wat zou Frankrijk doen als België het Frans verbood?’

Lavrov, die het nog altijd heeft over een ‘speciale militaire operatie’, zei daarbij dat opeenvolgende Oekraïense regeringen er alles aan hebben gedaan om de Russische taal uit hun land te weren. Die taal wordt via wetten ‘gediscrimineerd’ en ‘onderdrukt’, vindt Lavrov. Zo krijgt het amper nog een plaats in het Oekraïense onderwijs, stipte hij aan. Het Westen is volgens hem helemaal blind voor die ‘Russofobe’ trend in het Oekraïense beleid.

Poetin ‘kerngezond’

In het interview vroeg de journaliste van TF1 ook nog even naar de gezondheid van Poetin. In verschillende westerse media wordt gespeculeerd dat de Russische president ernstig ziek is.

‘Niets van aan’, zegt Lavrov duidelijk. ‘We zien en horen de president elke dag. Ik denk niet dat weldenkende mensen enige symptomen bij hem kunnen herkennen.’

Donbas prioriteit

In het interview hekelde Lavrov voorts de ‘hypocriete houding’ van het Westen. ‘Wanneer de Verenigde Staten tienduizenden kilometers van hun grens militair ingrijpen voor hun veiligheid, stelt niemand vragen.’ Ook herhaalde hij dat Rusland de Navo-uitbreiding naar het Oosten als een bedreiging ziet.

De Donbasregio is voor Rusland nu een ‘onvoorwaardelijke prioriteit’, maakte Lavrov verder duidelijk. Die laatste opmerkingen liggen in lijn met de situatie aan het front. Sinds enkele weken pinnen de Russen zich vast op veroveringen in het Oosten van het land. Rusland lijkt er zelfs aan de winnende hand.