Franse journalist omgekomen in Severodonetsk

In de zwaarbelegerde stad Severodonetsk is een Franse journalist vermoord bij een evacuatieoperatie. Het gaat om Frédéric Leclerc-Imhoff van BFMTV.

Het overlijden werd aangekondigd door Sergei Gaidai, de regionale gouverneur van Loehansk. Hij deed dat via Telegram. De Franse president Emmanuel Macron bevestigt het nieuws via Twitter en meldt dat het gaat om Frédéric Leclerc-Imhoff van BFMTV. Hij condoleert familie en vrienden, en bedankt de mensen die ondanks de moeilijke omstandigheden hun best doen om correcte informatie naar buiten te brengen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken riep alvast op om het overlijden te onderzoeken.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Volgens de gouverneur was Leclerc-Imhoff een reportage aan het maken over de evacuaties uit Severodonetsk. De journalist zou zelf in een evacuatiewagen hebben gezeten die werd geraakt door granaatscherven. Van de tien personen die werden geëvacueerd met de wagen, kwamen er twee om en raakten er vijf gewond. Volgens de regiogouverneur raakte Leclerc-Imhoff levensgevaarlijk gewond aan zijn nek.

Volgens de Oekraïense Unie van Journalisten kwamen tijdens de oorlog al twintig journalisten om het leven. Daarbij gaat het ook om journalisten uit het buitenland. In maart werd de Amerikaanse journalist Brent Renaud doodgeschoten in Irpin. Enkele dagen later kwam een cameraman van de Amerikaanse zender Fox News om het leven in een stadje nabij Kiev.