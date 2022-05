‘Stalkerwebsite’ Pimeyes trekt steeds meer aandacht

Op discussieforums als Reddit doet Pimeyes al enkele jaren de ronde als geheimtip om mensen op te sporen. Een behoorlijke foto van iemands gezicht, liefst frontaal, volstaat om het internet af te speuren naar andere foto’s van dezelfde persoon. De website heeft weinig moeite met veranderingen van haarstijl, brillen of tientallen jaren leeftijdsverschil.

Maar intussen heeft de hele wereld de obscure website ontdekt. The New York Times noemt de zoekmachine ‘alarmerend accuraat’. CNN bracht vorige week het verhaal van een vrouw, Cher Scarlett, die beweert dat zij haar foto uploadde op Pimeyes en terechtkwam bij beelden van een verkrachtingsvideo die meer dan vijftien jaar geleden van haar is gemaakt. Ze vertelt dat ze nu honderden dollars per maand aan Pimeyes betaalt voor de duurste abonnementsformule, alleen maar om te beletten dat anderen de beelden terugvinden.

Volgens sommige mediaverhalen zou de website Pools zijn, maar The New York Times identificeert de Georgiër Giorgi Gobronidze als eigenaar. De krant schrijft ook dat het bedrijf achter Pimeyes, EMEARobotics, officieel in Dubai is gevestigd.

Clearview AI

Pimeyes doet sterk denken aan de uiterst controversiële Amerikaanse software Clearview AI. Ook die kan een foto van een persoon koppelen aan andere beelden van die persoon die op het internet circuleren. Clearview AI haalde foto’s van sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarbij schond het niet alleen de gebruiksregels van die platforms, maar ook de nationale wetgeving in een aantal landen - waaronder de Europese GDPR-wetgeving, volgens de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit. In Groot-Brittannië is Clearview AI vorige week beboet voor het illegaal bewaren van persoonlijke gegevens van Britten. Het bedrijf kreeg het bevel om alle gegevens van Britse inwoners te wissen.

Maar terwijl Clearview AI expliciet bedoeld is om mensen te identificeren, beweert Pimeyes dat helemaal niet te doen. Een zoekopdracht geeft alleen webadressen als resultaat, geen naam of adres. Al is dat onderscheid toch vooral theoretisch: de persoonsgegevens zijn vaak te vinden als je doorklikt op de gevonden link. Dan moet je wel betalen.

• Hoe gezichtsherkenning door politie sluipend dichterbij komt

Pimeyes zegt ook dat het geen foto’s op sociale netwerken gaat zoeken. De beelden komen van ‘publieke’ websites, wat blijkbaar ook pornosites omvat. Pimeyes beweert dat het die foto’s niet op zijn servers bewaart. Maar het allergrootste verschil tussen Pimeyes en Clearview AI is de toegankelijkheid. Clearview AI is officieel alleen te koop voor overheidsinstanties. Iedereen die betaalt, kan Pimeyes gebruiken.

Volgens de gebruiksregels van de site mag je alleen op zoek gaan naar foto’s van jezelf. Maar de website controleert dat niet en geeft dat ook zelf toe. ‘Pimeyes levert alleen een instrument, de gebruiker is verplicht om dat instrument op een verantwoordelijke manier te gebruiken’, schrijft het bedrijf op zijn blog.

Vals profiel

Maar doet de app ook wat hij beweert te doen, namelijk mensen helpen om onterecht gebruik van hun gezicht op te sporen? Dat wel. Ik heb een ruwe selfie van mezelf geüpload naar Pimeyes. Meteen vond de zoekmachine 93 foto’s van mij op het internet. De meeste daarvan stonden gewoon op de website van deze krant, wat ook betekent dat iedereen die mij op straat fotografeert, meteen te weten kan komen waar ik werk.

De linkse foto is een nieuwe selfie. Pimeyes vond op basis daarvan de rechtse foto, die ongeveer vijftien jaar oud is en onder meer gebruikt wordt in een vals LinkedIn-profiel voor ene Dave Caufield.

Maar in de zoekresultaten dook ook herhaaldelijk een ongeveer twintig jaar oude foto van mij op, zonder baard. Om te weten waar die foto op het internet staat, moet ik eerst een betalend abonnement nemen. Om dat te vermijden, download ik het beeld en doe ik een ‘reverse image search’ via Google, dat in staat is om identieke foto’s op te sporen. En jawel: die foto wordt op verschillende plaatsen op het internet gebruikt, onder meer voor een vals profiel op LinkedIn met de naam ‘Dave Caufield’. Zonder Pimeyes was ik dat nooit te weten gekomen.

Wraakporno

Maar waarom zou ik die zoektocht naar mijn eigen foto steeds opnieuw willen doen en daar maandelijks een abonnement voor betalen? Een belangrijke markt voor Pimeyes schijnt alvast deze: slachtoffers van wraakporno. Speciaal voor hen is er de abonnementsformule ‘PROtect’, die 94 euro per maand kost. Voor dat geld zoek je naar websites waarop je foto’s te vinden zijn. Bovendien helpt Pimeyes je naar eigen zeggen ook om contact op te nemen met de eigenaars van de websites waar je foto’s worden aangetroffen. Zo kan je eisen dat je foto’s verwijderd worden.

Pimeyes bevat ten slotte de mogelijkheid om gratis een bepaalde foto te verwijderen uit de zoekresultaten. Maar de website maakt zelf duidelijk dat die oplossing niet betrouwbaar is. En zelfs de betaalformule van 94 euro per maand vindt niet alle foto’s, suggereert het bedrijf. Wie zijn eigen foto of die van iemand anders opzoekt op Pimeyes, krijgt onderaan de pagina de melding dat een ‘deep search’ nog meer resultaten oplevert. Maar voor zo’n ‘advanced’ abonnement betaal je 351 euro per maand. Cher Scarlett, de vrouw in het CNN-artikel, zegt dat ze daarom betaalt voor die duurste formule. Op haar eigen blog noemt ze de praktijken van Pimeyes ‘afpersing’.