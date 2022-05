Zieke orka die in de Seine rondzwom, is gestorven

De verdwaalde orka die sinds 16 mei in de Seine rondzwom, is vandaag dood teruggevonden door Sea Shepherd.

Sea Shepherd, een organisatie die zich inzet voor het beschermen van de oceanen en zeeën wereldwijd, meldde vandaag dat de orka dood is teruggevonden, nog voor men het kon laten inslapen. De organisatie blijft bij het lichaam totdat het naar de oever gebracht kan worden, zodat er geen boten tegen varen. Daarna kunnen experten beginnen aan een autopsie. Zo hopen ze te weten te komen hoe het dier zo ver van de zee is afgedwaald en wat de doodsoorzaak was.

Zwarte schimmel

Oorspronkelijk was het plan om de orka terug naar de zee te leiden met behulp van orkageluiden die uitgezonden werden door een drone. Maar volgens Seine-Maritime reageerde de orka onsamenhangend en met noodkreten op de geluiden. Iets later bleek dat het dier een vergevorderde ‘zwarte schimmel’-infectie had, die niet alleen zeer pijnlijk was voor de orka zelf, maar ook besmettelijk was voor de andere zoogdieren in de Seine. Er werd daarom besloten om het dier in te laten slapen. Het was de eerste keer dat die schimmel werd waargenomen bij een orka in Europa.

De vier meter lange orka werd voor het eerst gespot aan de monding van de Seine op 16 mei en was sindsdien al zo’n 60 km verder de rivier in gezwommen. Het dier was duidelijk gedesoriënteerd en bleef heen en weer zwemmen.

Een rivier is ook niet de gewoonlijke thuisbasis van orka’s, die liever in ijskoude wateren zwemmen zoals rond IJsland. Daarnaast blijven ze meestal bij hun familie, waardoor experten meteen bezorgd waren toen ze de mannelijke orka alleen zagen zwemmen.