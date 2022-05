Het aanhoudend hoge inflatiecijfer en de miljarden die de PS en groenen beloven ter compensatie, scheppen opnieuw een verwachtingspatroon bij de burger dat Vivaldi nooit zal kunnen inlossen.

Ook in de Vivaldi-regering leefde de hoop dat de inflatie in april haar hoogtepunt bereikt zou hebben. Maar helaas, het inflatiecijfer voor mei ligt met 8,97 procent opnieuw iets hoger en bereikt zelfs het hoogste peil in veertig jaar tijd. Dat hoge inflatiecijfer voert de druk op de regering-De Croo alleen maar op om met een nieuw pakket koopkrachtmaatregelen de pijn te verzachten. In afwachting van een advies van de Nationale Bank daarover is er een politiek opbod bezig, waar met miljarden wordt gegoocheld om de kiezer tegemoet te komen.

Miljardendans

De PS lanceerde al op 16 mei een koopkrachtpakket van 6,5 miljard euro, met daarin onder meer het behoud van de btw-verlaging op elektriciteit en gas, een belastingvermindering voor inkomens tot bruto 3.500 euro en een verhoging van de minimumlonen. Ecolo en Groen pleiten vandaag voor een belastingkrediet voor inkomens tot bruto 3.500 euro en trekken daarvoor 3 miljard euro uit.

Van de btw-verlaging op energie zijn de groenen sowieso geen fan, omdat die ‘verkeerd’ gedrag stimuleert. Maar niemand twijfelt eraan dat die verlaging de winter zal overleven. Of hij ook permanent wordt, is een ander paar mouwen. Vooruit pleit daar al lang voor. Voor Open-VLD-voorzitter Egbert Lachaert mag de btw op elektriciteit op 6 procent blijven, hoewel dat voor premier Alexander De Croo geen evidentie is.

Symptoombestrijding

Opvallend bij al die ballonnetjes is dat altijd duidelijker is waar het geld naartoe moet gaan, dan waar het vandaan moet komen. Zowel de PS als de groenen wijzen naar een uitgebreidere effectentaks als de belasting van overwinsten van bedrijven. Die effectentaks bracht vorig jaar 379 miljoen euro op en die overwinsten belasten is alle behalve evident. Het woord overwinst impliceert trouwens dat het nooit een weerkerende bron van inkomsten kan zijn.

Uiteindelijk blijft het allemaal symptoombestrijding, want de hoge inflatie is een internationaal fenomeen waar België als klein landje amper vat op heeft. En zelfs die symptoombestrijding wordt moeilijker, wanneer de inflatie niet alleen door de energieprijzen, maar ook de voedingsprijzen wordt omhooggestuwd.

Met de automatische indexering van de lonen en uitkeringen kent ons land bovendien al een unieke buffer tegen galopperende prijzen. Economen, maar ook de Europese Commissie, vinden die btw-verlagingen dan ook weggesmeten geld. Naast die automatische indexering is er financieel enkel ruimt voor heel gericht beleid, zoals het uitgebreid sociaal tarief. Europa kijkt volgend jaar nog mild naar de begrotingen. Ze waarschuwt wel dat België die niet verder mag laten ontsporen.

Fiscale hervorming

Zo’n belastingvermindering of -krediet voor de lagere inkomens kan wel deel uitmaken van een grotere fiscale hervorming. Maar ze moet dan wel duidelijke gefinancierd zijn via andere belastingen of besparingen. Maar die is nog niet voor morgen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) belooft tegen de zomer een ‘blauwdruk’. Ondertussen kunnen al kleine stapjes genomen worden zoals met de minitaxshift. Maar de 100 euro per jaar die ze een alleenstaande met een inkomen onder de 3.500 euro oplevert, voelt als een druppel op een hete plaat. Ze illustreert de machteloosheid van de nationale politiek om het gevoel aan koopkrachtverlies weg te vagen. Tegelijk verwacht de burger dat de overheid ingrijpt. Zo leerde De Stemming, een bevraging bij 1.884 Vlamingen die de Universiteit Antwerpen en de VUB uitvoerden in opdracht­ van De Standaard en VRT NWS, onlangs nog dat bijna de helft van de Vlamingen koopkracht probleem nummer één vindt. Goochelen met ongedekte miljarden voedt dat verwachtingspatroon alleen maar.