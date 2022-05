Het cijfer ging al van 8,31 naar 8,97 procent, het hoogste peil in veertig jaar. Energie is een belangrijke factor, maar ook voeding en diensten drijven de inflatie op. En voedingsinflatie is een stuk moeilijker te bestrijden.

De inflatie in België is in mei eens te meer gestegen. Het cijfer ging van 8,31 naar 8,97 procent, het hoogste peil in veertig jaar. Een tegenvaller, want vorige maand was de inflatie niet gestegen. Maar ...