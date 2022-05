Weer uitstel in dossier Schild & Vrienden door plotse dertiende verdachte? ‘Hij viel compleet uit de lucht’

Normaal buigt de Gentse raadkamer zich om 14?uur over de doorverwijzing van Kamerlid Dries Van Langenhove en twaalf andere leden van Schild & Vrienden. Normaal, want een van de betrokkenen zal uitstel vragen. ‘Hij heeft nooit een oproepingsbrief ontvangen en viel compleet uit de lucht.’

Er zijn geen twaalf maar dertien personen in verdenking gesteld in het dossier rond Schild & Vrienden. Dat leert navraag van onze redactie. En dat dertiende vermeende lid van de groepering van boegbeeld Dries Van Langenhove beweert nooit een oproepingsbrief voor de raadkamer te hebben ontvangen. Wat vreemd is, aangezien er al meerdere oproepingen zijn geweest.

‘Wij vallen compleet uit de lucht’, zegt de advocate van A.J. Ze stelt dat haar cliënt pas vorige week per toeval te weten is gekomen dat hij maandagnamiddag voor de Gentse raadkamer moet verschijnen, het orgaan dat zich buigt over de doorverwijzing naar de strafrechter. In een van de uitgewisselde conclusies stond A.J. wél in cc.

‘Is de oproepingsbrief nooit verstuurd? Of onderweg per post kwijtgespeeld? We weten het niet, maar we hebben het strafdossier alvast nog niet kunnen inkijken. We hebben dus ook niet alle conclusies van de andere partijen ontvangen, laat staan dat we zelf conclusies konden indienen. Ik ben pas woensdag geraadpleegd door een verbaasde cliënt, die ooit een keer verhoord is geweest en overigens betwist dat hij lid was van Schild & Vrienden.’

3,5 jaar na Pano

Het strafonderzoek startte op 5?september 2018, net na de controversiële reportage van Pano. De reportage toonde aan dat er in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. Het strafonderzoek is al geruime tijd afgesloten.

Het Oost-Vlaamse parket vraagt voor Kamerlid Dries Van Langenhove de doorverwijzingen wegens inbreuken op de wapenwetgeving; het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. Van Langenhove zou aangezet hebben tot discriminatie, segregatie, haat of geweld en denkbeelden te hebben verspreid die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat. Zijn parlementaire onschendbaarheid werd in maart 2021 opgeheven en hij moest verplicht op bezoek in de Kazerne Dossin.

De andere twaalf riskeren vervolging wegens inbreuken op de racismewetgeving en op de negationismewetgeving.

Weer uitstel?

Een kleine twintig partijen – met Unia, de Liga voor Mensenrechten of Jihad Van Puymbroek zijn er ook tal van burgerlijke partijen – zullen zich deze namiddag om 14 uur melden aan de Gentse raadkamer. Vraag is dus of het deze keer wel tot een inhoudelijk debat komt. Nadat eerst de onderzoeksrechter gewraakt werd, vroeg de advocaat van Van Langenhove ook bijkomende onderzoeksdaden. Na nog een passage bij het hoogste rechtscollege van het land, het Hof van Cassatie, zijn we terug in Gent.

Vraag is dus of de inhoudelijke debatten straks zullen doorgaan. ‘Het is simpel: onze rechten van verdediging zijn manifest geschonden’, zegt de advocate. ‘Dat is ambetant voor de andere partijen, maar niet onze fout.’ Vraag is wat de rechter van de raadkamer hiermee zal doen.

Als er wél gepleit wordt straks, wordt een uitspraak over de doorverwijzing eind juni verwacht. En dan volgt het echte proces rond de praktijken van Schild & Vrienden dit najaar.