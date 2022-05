Wetswijziging op tafel door groep Taiwanezen die hun naam in ‘Zalm’ veranderden

Het Taiwanese parlement bespreekt een wet die bepaalt dat een burger niet meer dan drie keer zijn naam mag wijzigen. Door de wet zit een aantal mensen met de naam ‘Zalm’ opgescheept. Ze hadden hun naam veranderd voor een sushipromotie.

Volgens een Taiwanese wet mogen inwoners van het land niet meer dan drie keer hun naam veranderen. Daardoor konden enkele burgers, die hun naam in ‘Zalm’ gewijzigd hadden om deel te nemen aan een sushipromotie, hun naam niet meer terug veranderen. De Taiwanese regering bespreekt nu of ze die wet moet aanpassen om hen te helpen.

Hoewel sommigen voorstander zijn van de aanpassing, zijn parlementsleden van zowel de leidende Democratic Progress Party (DPP) als de oppositiepartij Kuomintang tegen het voorstel. ‘Ons vertrouwen in de burgerlijke rationaliteit is te laag’, zei het parlementslid Kuan Bi-ling.

‘Zalmchaos’

Vorig jaar in maart begon de restaurantketen Sushiro een originele actie. Iedereen die de Chinese tekens voor zalm, gui yu, in zijn naam had, kreeg een gratis all-you-can-eat-buffet. Meer dan 300 Taiwanezen ontdekten dat het heel makkelijk was om je naam officieel te wijzigen; met een beetje papierwerk en een laag bedrag heb je een andere. Daardoor liepen plots honderden inwoners rond met namen als ‘Zalm Droom’ en ‘Dansende Zalm’. Wat ze niet hadden verwacht, is dat ze met die namen vast zouden komen te zitten.

De promotie van Sushiro, die uitmondde in een echte ‘zalmchaos’, duurde maar twee dagen. De meesten veranderden daarna hun naam opnieuw. Anderen stootten op het probleem dat de wet hen niet toeliet om hun naam meer dan drie keer te veranderen. Sommige deelnemers hadden namelijk verschillende keren hun naam aangepast om meer gratis sushi te kunnen krijgen.

Ook toen stond de regering al kritisch tegenover de actie, die tot heel wat extra administratief werk had geleid. Men riep de deelnemers van de ‘zalmchaos’ daarom op om rationeel te blijven. Die kritiek komt weer bovendrijven bij de besprekingen over mogelijke aanpassingen van de wet.