Inflatie bereikt hoogste peil in veertig jaar

De inflatie is ook in mei verder toegenomen. Ze bedroeg afgelopen maand 8,97 procent. Energie blijft de grote boosdoener, maar ook voeding levert een belangrijke bijdrage.

De hoop dat de inflatie in april haar hoogtepunt bereikt zou hebben, is niet uitgekomen. In tegenstelling tot april is mei opnieuw een maand van stijgende kosten geworden, zo blijkt uit de cijfers die de Belgische statistische dienst Statbel maandagochtend publiceerde.

Energie blijft de grote boosdoener. Hoewel aardgas afgelopen maand een klein beetje goedkoper werd, is zijn prijs nog altijd 130 procent hoger dan een jaar geleden. Elektriciteit is in een jaar tijd 54 procent duurder geworden. Maar ook voeding levert een steeds belangrijkere bijdrage aan de inflatie die snel toeneemt. Deze maand bedraagt de voedingsinflatie 6,32 procent, tegenover 5,09 procent een maand eerder. De inflatie voor brood, die in november nog 1,7 procent bedroeg, is opgelopen tot 11,8 procent. Eetbare oliën zijn 26,5 procent duurder dan een jaar eerder. De prijs van beide producten stijgt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, die de beschikbaarheid van graan en zonnebloemolie heeft aangetast.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met energie en verse voeding, is gestegen tot 4,43 procent. Dat is ruim het dubbele van het cijfer van 2 procent dat de Europese Centrale Bank nastreeft. Behalve energie en voeding ging in mei de huishuur fors omhoog. Ook restaurants en cafés zijn duurder geworden, evenals zuivelproducten, auto’s en alcoholische dranken.

De Belgische inflatie bedraagt nu 9,9 procent volgens de geharmoniseerde Europese definitie.