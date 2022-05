Een bezoeker die zondag in een rolstoel het Louvre in Parijs bezocht, ging plots staan en probeerde de vitrine rond de Mona Lisa kapot te maken. Toen dat niet lukte, besmeurde hij het glas met gebak en strooide hij rozenblaadjes in het rond. ‘Kunstenaars vragen je om aan de aarde te denken. Dit is waarom ik dit deed’, riep hij nog voor de beveiliging hem wegvoerde.