Weg ligt helemaal open voor voorzitterschap Sammy Mahdi

De CD&V-leden kregen tot vanmorgen 9.30 uur de kans om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Maar zoals verwacht neemt niemand de handschoen op tegen Sammy Mahdi, vandaag staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Sammy Mahdi zal dan ook op 25 juni op de CD&V-familiedag in Plopsaland officieel gekroond worden tot de nieuwe CD&V-voorzitter. De vraag is alleen nog hoe groot de steun zal zijn die Mahdi krijgt van de CD&V-leden. Hij was eerder al jongerenvoorzitter.

Mahdi wordt de opvolger van Joachim Coens, die vorige maand vervroegd afscheid nam als voorzitter nadat zijn partij slechts 8,7 procent had behaald in De Stemming, het jaarlijkse opinieonderzoek van De Standaard en VRT Nws. Dat is een historische bodemkoers. De partij wordt zelfs kleiner dan de PVDA.

Nadien zal ook duidelijk worden wie hem opvolgt op Asiel en Migratie. Het is dan aan de nieuwe voorzitter om daarover een voorstel te doen dat dan door een tweederdemeerderheid in de partijraad moet bekrachtigd worden.