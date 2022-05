Minister Dedonder: ‘Verhoging defensiebudget mag niet ten koste gaan van koopkracht’

Een eventuele verhoging van het budget voor Defensie naar 2?procent van het bruto binnenlands product mag niet ten koste gaan van de koopkracht. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder gezegd op de RTBF.

Premier Alexander De Croo wil eind juni naar de Navo-top kunnen trekken met het nieuws dat België de defensie-uitgaven tegen 2035 eindelijk optrekt naar de norm van 2 procent van het bbp, in navolging van andere EU-landen die aangespoord door de Russische invasie in Oekraïne extra geld vrijmaken voor defensie.

Maar binnen Vivaldi is niet iedereen het daarmee eens: de groene vicepremiers Petra De Sutter en Georges Gilkinet komen maandag met een voorstel om de koopkracht te verhogen. In een interview met deze krant noemen ze defensie ‘op dit moment niet echt prioritair’.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) vindt dat een hoger defensiebudget op dit moment niet ongepast zou zijn. Dat zei ze maandagochtend in La première op de Franstalige openbare omroep. ‘Alleen mag dat niet ten koste gaan van de koopkracht, de sociale zekerheid en de openbare dienstverlening’, waarschuwde ze.

De PS-minister pleit voor een Europese discussie over de vraag of de extra militaire uitgaven wel moeten meetellen in de begrotingscijfers. Eerder gold ook al een uitzondering voor terrorismebestrijding, bracht ze in herinnering.