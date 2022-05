1.000 kilometer fietsen voor Kom op tegen Kanker brengt recordbedrag op

Net iets meer dan duizend teams fietsten afgelopen weekend een recordbedrag van zes miljoen euro bij elkaar voor Kom op tegen Kanker.

Aan de Nekkerhal in Mechelen vond zondagavond het slotfeest van de elfde editie van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker plaats. Na vier dagen rijden haalden de duizend teams een recordbedrag van 6.073.000 euro op. ‘Het was prachtig dat we het afgelopen weekend weer samen konden trappen,’ zegt directeur Marc Michils. Door corona waren de vorige edities immers niet kunnen doorgaan.

De duizend teams die meefietsten met de nationale pelotons zamelden voor het evenement elk minstens 5.500 euro startgeld in. De opbrengst zal gaan naar kankeronderzoek, waarvoor weinig interesse is in de farmaceutische industrie. Er wordt namelijk nog onvoldoende aandacht besteed aan zeer zeldzame kankers of de ontwikkeling van nieuwe bestralingsstrategieën.

Col op voor Kom op tegen Kanker

De 1.000 kilometerbestond uit acht etappes van 125 km tussen Mechelen en een ‘middagstad’. Daar konden de teams, die bestonden uit maximum acht personen, wisselen van fietser. Daarnaast kon je ook kiezen voor het nationale peloton, dat dit jaar bestond uit negentig teams. Elke dag fietsten zij een rit van 250 km die liep langs bekende Belgische wielerklassiekers en telkens eindigde in een andere stad. Er werd ook weer een Warmste Erehaag gekozen. Die trofee ging deze editie naar Sint-Truiden.

Vanaf volgend jaar organiseert de ngo ook een nieuw evenement, namelijk de Col op voor Kom op tegen Kanker. In september 2023 zullen de fietsers kunnen vertrekken op de top van de Col des Saisies, vlak bij de Mont Blanc in Frankrijk. Het parcours heeft een beklimming van 16,5 km en een stijgingspercentage van 6,4 procent.