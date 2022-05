Veertien lichamen teruggevonden na vliegtuigcrash in Nepal, nog acht vermisten

In Nepal is zondag een vliegtuig neergestort met 22 personen aan boord. Er zijn veertien lichamen teruggevonden in het wrak op de flank van een berg.

‘Er zijn tot nu toe veertien lichamen teruggevonden’, zei Deo Chandra Lal Karn, woordvoerder van de Nepalese luchtvaartautoriteit, maandag. ‘De zoektocht naar de overigen gaat voort. Het weer is zeer slecht, maar we kunnen een team naar de plaats van de crash brengen. Een andere vlucht is niet mogelijk.’

Nabestaanden treuren buiten aan de luchthaven van Pokhara. Foto: afp

Het wrak werd maandag teruggevonden in het Himalayageberte, nadat het toestel zondag vermist was geraakt. Het toestel van de private luchtvaartmaatschappij Tara Air vloog tussen de toeristische stad Pokhara en Jomsom, een plaats 70 kilometer noordwaarts, toen het contact verbroken werd. Aan boord zaten vier Indiërs, twee Duitsers en zestien Nepalezen, onder wie drie bemanningsleden. De vlucht zou normaal slechts een twintigtal minuten in beslag nemen. Vijf minuten voor de landing verloor de controletoren in Pokhara contact met het vliegtuig.

Het neergestorte vliegtuig is een Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter. Het zou al sinds 1979 gebruikt worden.

Vliegtuigcrashes gebeuren in Nepal vaker dan gemiddeld. Het veranderlijke weer, de landingsstroken in bergachtig gebied en het grote aantal toeristische vluchten spelen daar een belangrijke rol in.