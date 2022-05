Harry Styles zal een donatie geven aan het Everytown for Gun Safety Support-fonds. Dat heeft de Britse popster aangekondigd op Instagram.

Styles is geraakt door de recente opstoot van wapengeweld in de VS, en zal daarom de opbrengst van zijn Noord-Amerikaanse Love on tour-concertreeks, met 42 data, doorstorten aan het fonds dat strijdt tegen wapengeweld.

Volgens concertorganisator Live Nation, die ook een duit in het zakje doet, zou de donatie 1 miljoen dollar (930.000 euro) bedragen.