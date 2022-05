Frisse en bewolkte start van de week

Het blijft maandag fris en het is vaak bewolkt met soms wat zon. Het blijft meestal droog, hoewel er lokaal nog enkele geïsoleerde buitjes tot ontwikkeling kunnen komen.

De maxima schommelen tussen 11 en 13 graden in de Ardennen en tussen 14 en 16 graden elders. In het binnenland staat een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind soms matig uit het noorden, zegt het KMI.

Maandagnacht blijft het droog en klaart het op. Het wordt opnieuw gevoelig frisser. Wat nevel of enkele lokale mistbanken zijn mogelijk in sommige valleien. De minima liggen rond 3 graden in de Ardennen en in de Kempen en tussen 5 en 8 graden elders. De wind is zwak en variabel, maar draait in de loop van de nacht naar het zuidoosten.

Dinsdag zijn er enkele wolken, maar er is ook regelmatig zon en kans op enkele buien. We halen maxima van 14 tot 19 graden.

Woensdag wisselen brede zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen, vooral over het westen. De maxima liggen rond 15 of 16 graden vlak aan zee en klimmen naar 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag is het droog met vooral voor de middag veel zon en in de namiddag stapelwolken. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden in het centrum.