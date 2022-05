Dinsdag wordt ernstige hinder verwacht op openbaar vervoer door staking

De drie overheidsvakbonden voeren dinsdag actie tegen wat ze de algemene malaise bij de overheid noemen. Vooral bij het openbaar vervoer wordt veel hinder verwacht. Eén vakbond roept zelfs op om te staken. Er zullen dan ook maar weinig treinen en bussen rijden.

Zowel de socialistische ACOD, de christelijke FCSOD als het liberale VSOA voert dinsdag actie. De bonden vinden dat het absoluut niet goed gaat bij de overheid. Ze hebben het over een gebrek aan respect voor overheidspersoneel, over beloftes die niet worden nagekomen, de sociale dialoog die stokt in Vlaanderen, de besparingen bij de VRT… De christelijke en liberale bonden voeren enkel actie, maar de socialisten roepen ook op te staken.

Dat zal vooral een impact hebben op het openbaar vervoer. De Lijn liet al weten dat de dienstverlening ernstig verstoord zal zijn, bij de spoorwegen wordt de hinder nog groter. Op basis van het aantal personeelsleden van de NMBS en Infrabel dat heeft laten weten te zullen werken, heeft de spoormaatschappij een alternatieve dienstregeling uitgewerkt. Maar een kwart van de treinen zal rijden – bij de IC-treinen is dat een op de drie, bij de lokale en voorstedelijke treinen (L en S) een op de vijf. De meeste stoptrein (P) rijden niet. Aangezien in de provincies Namen, Luik en Luxemburg ook de seinhuizen niet bemand raken, rijden daar zelfs helemaal geen treinen.

Online reisplanner

De staking begint zoals gebruikelijk de avond voordien om 22 uur – maandagavond dus. Op de online reisplanner kan de alternatieve dienstregeling maandagmorgen al geraadpleegd worden.

Over heel het land zullen stakingspiketten te zien zijn aan stations, gevangenissen en scholen. Ook sommige leerkrachten staken mee. Scholen voorzien indien nodig wel opvang. In sommige steden en gemeenten kunnen de OCMW’s en de administratieve diensten op een lager pitje draaien. En bij de VRT tot slot, waar de directie onlangs zware besparingen heeft aangekondigd, is een alternatieve programmatie voorzien.