‘Automatisch schakelen maakt autorijden zuiniger’

De Duitse autogigant Mercedes zal vanaf volgend jaar alleen nog auto’s bouwen met een automatische versnellingsbak, meldt Het Laatste Nieuws. Het betekent het einde van de ontkoppelingspedaal en de manueel te bedienen versnellingspook.

De evolutie naar ‘automatic’, zoals dat in de volksmond heet, zet zich hiermee verder door. Volgens Febiac, de federatie van autobedrijven, werden er in 2020 voor het eerst meer automatisch aangedreven dan handgeschakelde automodellen ingeschreven.

Tot voor tien jaar zou dat slecht nieuws geweest zijn voor portemonnee en milieu. U herinnert zich vast nog wel dat de motor bij automatisch schakelen flink ging loeien. Dat kwam omdat de automatische koppeling finesse ontbeerde: je moest (veel) gas geven waarna de auto met een schok versnelde.

Wie vandaag automatisch rijdt, verbruikt minder en stoot minder CO 2 uit dan wie nog altijd de hand aan de pook slaat. ‘Om zo weinig mogelijk te verbruiken,’ zegt auto-expert Joost Bolle in Het Laatste Nieuws, ‘moet je zo snel mogelijk schakelen en dat doen automaten.’

Gerobotiseerd

‘Niet alleen het verbruik, ook het rijcomfort is er de jongste jaren flink op vooruitgegaan’, bevestigt Mark Pecqueur, onderzoeker en docent autotechnologie aan de Thomas More hogeschool. ‘De automatische schakeling van vandaag is eigenlijk een gerobotiseerde handmatige versnellingsbak. Was er vroeger verlies, wat leidde tot schokken, dan schakelt de auto nu vlot over.’

De technische uitleg: de versnellingsbak is opgedeeld in twee clusters, een met versnellingen 1, 3 en 5 en een met versnellingen 2, 4 en 6. De auto schakelt tussen die twee delen zonder schokken. ‘Dat is een vrijloopkoppeling’, legt Pecqueur uit. ‘Vergelijk het met fietsen. Als je rijdt en je houdt de pedalen stil, dan blijft je wiel draaien zonder schokken.’

De robot die het schakelen overneemt, is vele malen nauwkeuriger dan u. ‘In auto’s waar je met de hand schakelt, nodigt de boordcomputer je wel uit om hoger of lager te schakelen, maar daarom volgt de chauffeur die raad nog niet op. De robot daarentegen krijgt alle info van het motormanagement en ageert uiterst precies.’

Mercedes is overigens niet het eerste automerk dat overschakelt op automatische modellen. Jaguar deed het tien jaar geleden al. Pecqueur verwacht dat zeker de merken met modellen in een hogere klasse snel zullen volgen. ‘Bij BMW en Audi vind je amper nog handgeschakelde auto’s. Bij Mercedes was dat ook enkel nog te verkrijgen in de kleinere A-klasse.’

Handgeschakeld rijden was sowieso al langer een Europees unicum. In de VS en Azië rijdt iedereen automatisch. De verwachting is dat ook in Europa de handgeschakelde versnellingsbak binnen enkele jaren helemaal tot het verleden zal behoren.

Conclusie: het klopt dat de nieuwste auto’s met een automatische koppeling minder verbruiken dan de modellen met een manueel te bedienen versnellingspook. De robot die het schakelen overneemt, is vele malen nauwkeuriger dan welke chauffeur ook.