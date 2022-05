Onwezenlijk tafereel: woeste voetbalfans van Saint-Étienne bestormen veld en gooien vuurpijlen

Feest bij Auxerre: de Franse tweedeklasser klopte zondagavond Saint-Etienne na strafschoppen, waardoor de promotie naar het hoogste niveau opnieuw een feit is. Maar vooral de taferelen na de wedstrijd zijn ongezien: de fans van Saint-Étienne konden hun woede niet langer opkroppen en zorgden voor waanzinnige beelden.

Veel spannender kan het niet zijn: penalty’s moesten uitmaken wie volgend seizoen in de Franse eerste klasse, de Ligue 1, aan de bak mocht: Saint-Étienne of Auxerre. De twee onderlinge confrontaties eindigden namelijk op een 1-1 gelijkspel.

Maar bij de eerste penalty van Saint-Etienne ging Boudebouz meteen de mist in, waardoor Auxerre plots de promotie al kon ruiken. Uiteindelijk miste geen enkele speler van de bezoekers een penalty, waardoor Auxerre voor het eerst sinds 2012, exact tien jaar geleden, opnieuw naar het hoogste niveau in Frankrijk klimt.

Bij Saint-Etienne pikten ze de nederlaag niet: fans kwamen massaal het veld op en liepen zelfs de catacomben binnen. De beveiliging rukte massaal uit, maar kon de bende woeste supporters niet onder controle houden. Op de beelden hieronder is te zien hoe spelers wegvluchten voor de rook in de catacomben en hoe het veld volledig overgenomen wordt door ziedende fans.

Faut bannir les supporters de saint étienne à vie là c’est pas possible #auxerre #saintetienne pic.twitter.com/AYcF7Ylcdc — Sam Fisher (@BrabusSline) May 29, 2022

