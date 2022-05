Orka die in de Seine zwemt, is helaas ziek en wordt ingeslapen

De orka die in de Seine verdwaald is, heeft een ziekte die het dier veel leed zou kunnen bezorgen. Daarom wordt hij binnenkort ingeslapen en werd de oorspronkelijke reddingsactie afgeblazen.

De orka heeft een vergevorderde schimmelinfectie, die zeer pijnlijk kan zijn en bovendien ook besmettelijk is voor andere zoogdieren. Het dier zal daarom geëuthanaseerd worden. Hoe dat zal gebeuren en wanneer, wil de bevoegde prefectuur van Seine-Maritime, gevestigd in Rouen, niet zeggen.

Experts vroegen zich al af hoe het komt dat het dier in de Seine verzeild is geraakt. In plaats van naar de zee te gaan, bleef de orka heen en weer zwemmen. Tijdens een eerdere reddingsoperatie constateerden de onderzoekers ook grillig en gedesoriënteerd gedrag en nauwelijks levendigheid.

Familieverband

Orka’s komen bijna overal ter wereld voor, maar ze gedijen het beste in ijskoude wateren. Denk maar aan IJsland, Noorwegen of de Atlantische wateren van de Golf van Biskaje. In het Kanaal zal je ze dus niet vaak zien. Groot was dan ook de verbazing toen er op 16 mei een exemplaar in de haven van Le Havre in Normandië opdook. Het dier zwom moederziel alleen langs de monding van de Seine in Honfleur. Marinebiologen maakten zich meteen zorgen. Een orka is een groepsdier en leeft in familieverband. Dit vier meter lange mannetje was duidelijk verdwaald.

Het is lang niet de eerste keer dat een walvis verdwaald geraakt in een rivier. Vorig jaar zwom een dwergvinvis door de rivier Thames tot in het zuidwesten van Londen. Het kalf overleefde de tocht niet. In 2019 werd ook een dode bultrug teruggevonden in de Thames.