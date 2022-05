In de Donbas kantelt de oorlog in het voordeel van de Russen. Vergroot dit de kans op ‘ernstige’ vredesonderhandelingen? De Oekraïense president Zelenski rekent vooral op nog zwaardere wapens.

Oorlog is een raar beest. Sinds de Russische invasie was de belangrijkste ‘verhaallijn’ dat het Russische leger zich grandioos had verkeken op de weerbaarheid van de Oekraïners. De aanval op Kiev mislukte ...