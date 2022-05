Geen verrassing tijdens afsluitende tijdrit: Jai Hindley houdt eindzege in Giro vast

Als eerste Australiër heeft Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) de Ronde van Italië gewonnen. De concurrentie kon zijn voorsprong van meer dan een minuut niet bedreigen in de afsluitende tijdrit. De dagzege was voor de Italiaan Matteo Sobrero (Team BikeExchange – Jayco).

Om de Giro af te sluiten kregen de renners een tijdrit van 17,4 kilometer voorgeschoteld. Kort, maar verraderlijk: met de Torricella Massimiliana (4,5 kilometer aan 4,6%) lag er een flinke bult in het circuit. Italiaans kampioen tijdrijden Matteo Sobrero trok er zich niets van aan: de 25-jarige tijdritspecialist verpulverde de tijd van al zijn voorgangers en zette met een tijd van 22’24” een absolute toptijd neer.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) deed een poging die te kloppen, maar kwam veel te kort: de Nederlandere eindigde op maar liefst 40 seconden van de Italiaan. Nadien was het nog uitkijken naar jongens als Tobias Foss (Jumbo-Visma) en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), al kwamen zij niet in de buurt van de tijd van Sobrero. De Nederlander Thymen Arensman (Team DSM) kwam nog het dichtste bij, al deed ook hij 23 seconden trager dan Sobrero. De Italiaan toonde op het nationaal kampioenschap tijdrijden al een uitstekende renner tegen de klok te zijn, en dat bevestigde hij nu ook door de concurrentie ruim achter zich te laten.

In de strijd om het algemeen klassement kregen we geen verschuivingen meer te zien: roze trui Jai Hindley hield al bij al makkelijk stand door slechts 7 seconden trager te rijden dan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), die vrede moest nemen met een tweede plek in het eindklassement. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) vervolledigt het podium.

De Belgen

Pieter Serry (Quick Step – Alpha Vinyl) reed een verdienstelijke tijdrit (24’56”) en zette een eerste toptijd neer, al bleef die niet lang op het bord staan wanneer Michael Hepburn (Team BikeExchange – Jayco) de Belg van de troon stootte. Serry moest uiteindelijk vrede nemen met een 45e plek. Nadien werden de ogen gericht op Thomas De Gendt (Lotto Soudal), al werd snel duidelijk dat hij geen aanspraak kon maken op de ritzege: bij het tussenpunt had hij slechts de vierde tijd beet. Uiteindelijk finishte hij met een tijd van 24’08”, goed voor een 19e plaats in het eindklassement. Mauri Vansevenant (Quick Step – Alpha Vinyl) kroonde zich tot derde beste Belg met een 58e plaats. Met een 30ste plaats is Vansevenant de beste Belg in het eindklassement.