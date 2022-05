In Dendermonde heeft de Ros Beiaardommegang zo’n 80.000 toeschouwers op de been gebracht. Het folkloristische spektakel trekt volgens de traditie elke tien jaar door de stad. Deze editie kwam er evenwel met twee jaar uitstel, vanwege de coronacrisis.

De Ommegang draait rond het Ros Beiaard, een legendarisch paard dat vier heemskinderen op zijn rug heeft. Tweeduizend gekostumeerde figuranten, honderden paarden en ook andere dieren vertellen over de geschiedenis van Dendermonde in 10 taferelen. 27 praalwagens, acrobaten, steltlopers en vendeliers lopen mee in de stoet. Ploegen van telkens 12 pijnders (die het ros dragen), moeten zowat 1.000 kilo torsen over een traject van bijna 5 kilometer.

Rond 19.30 uur volgt een slotshow op de Grote Markt.