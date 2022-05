Mertens kansloos onderuit in vierde ronde van Roland Garros

Alle Belgen zijn uitgeschakeld in het enkelspel op het Parijse grandslamtoernooi. Op het prestigieuze court Philippe-Chatrier verloor Elise Mertens (WTA-32) van de 18-jarige Cori Gauff (WTA- 23). De Amerikaanse tiener speelt zo na Alison Van Uytvanck een tweede Belgische naar huis.

Mertens begon nochtans niet slecht aan haar partij tegen Gauff. Al snel ging ze door de opslag van de Amerikaanse, al moest ze meteen nadien haar opslag zelf inleveren. En dat twee keer op rij. Nadien hielden beide speelsters hun spelletjes wel thuis. Maar bij een 4-5-achterstand ging het op de opslag van Mertens mis: Gauff breakte en stak de eerste set op zak.

In de tweede set ging het er een pak minder spannend aan toe. Mertens kon zowaar geen enkel spelletje thuishouden, goed voor een zware 6-0.

• Geen vierde ronde voor David Goffin

Met een achtste finale evenaarde Mertens haar beste prestatie op het Parijse gravel. Ook bij haar tweede deelname in 2018 was dat het eindstation. Bij haar drie andere deelnames eindigde het in de derde ronde (zestiende finales).