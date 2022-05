Weerbericht | Kil en onstabiel

Het wordt zondag kil en onstabiel, met in de loop van de dag buien. Ook maandag verwacht het KMI nog frisse temperaturen. Daarna wordt het wat zachter.

Zondagochtend verwacht het KMI al buien aan zee en in het noordwesten van het land. Vervolgens verspreiden de buien zich naar het centrum van het land en uiteindelijk bereiken ze in de namiddag ook de gebieden ten zuiden van Samber en Maas. Lokaal kunnen de buien intens zijn met eventueel zelfs een donderslag. ‘s Namiddags zou het dan overwegend droog moeten worden aan zee en daarna ook in de noordwesten van het land, van de Westhoek tot Antwerpen. Het wordt fris voor de tijd van het jaar. De wind waait matig, en aan zee eerst nog vrij krachtig, uit het noorden.

Zondagnacht bereiken vanaf de Noordzee opnieuw meer wolkenvelden onze kustregio - waar enkele buitjes mogelijk zijn - en de meest noordelijke gebieden van ons land. Op de noordelijke rug van de Ardennen kunnen lage wolken gevormd worden. Elders is het meestal licht bewolkt. Het wordt weer een vrij frisse nacht met minima tussen 0 en 4 graden in de Ardennen en tussen 4 en 8 graden in de andere streken. De noordnoordwestelijke tot noordelijke wind zwakt in het binnenland af, maar blijft matig aan zee.

Maandag is het overwegend droog, maar fris. Wolkenvelden wisselen af met opklaringen en hier en daar kan een bui vallen. De maxima liggen tussen 11 graden in de hoge Ardennen en 15 of 16 graden in de meeste andere streken. De wind waait zwak uit het noorden of uit veranderlijke richting.

Daarna wordt het zachter, en later op de week wat onstabieler.