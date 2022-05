Fenomenale Thibaut Courtois loodst Real Madrid naar Champions League-trofee na kraker tegen Liverpool

Het enige wat hij niet deed, is de bal er zelf intrappen. Thibaut Courtois is de grote bewerker van de veertiende Champions League-zege van Real Madrid. Hij dreef Liverpool tot wanhoop. De Engelsen schoten meer dan 20 keer op doel, maar Courtois pakte alles. Real Madrid trapte twee keer op doel en won.

Liverpool had de hele wedstrijd de bovenhand. Real Madrid speelde zoals we het intussen kennen. Vanuit een heel strakke organisatie en loerend op die individuele acties die er toch altijd komen via Vinicius Jr. of Benzema. Het duurde wel 40 minuten alvorens een eerste actie eruit kwam. Dan was het wel raak. Benzema scoorde. Alleen had de VAR een voorafgaandelijk buitenspel gezien.

We kregen Belgische toestanden in de finale van de Champions League. Het duurde ook hier tergend lang - ongeveer drie minuten - alvorens de VAR de beslissing nam. Hij koos voor buitenspel, hoewel Fabinho als tegenstander en als laatste de bal naar Benzema toespeelde. De discussie over bewust of onbewust is eindeloos.

De tweede keer dat Real Madrid over de middenlijn kwam, was het weer raak. Even voor het uur was dat. En het was geldig deze keer. Valverde loste een voorzet/schot en Vinicius Jr. duwde binnen. Het betere Liverpool moest nog een versnelling hoger schakelen en deed dat ook.

Maar Salah vond ook in die periode tot drie keer toe Courtois op zijn weg. Van ver, van iets dichter en van heel dichtbij. Ook een door Diogo Jota van richting veranderd schot kreeg hij onder controle. Wat de UEFA er ook van zou maken, Courtois was de man van deze finale. Grote mijnheer, want ook in de eerste helft was onze landgenoot ijzersterk op pogingen van Salah, vanop drie meter, en Mané, vanop negen meter. Indrukwekkend hoe hij eerst razendsnel naar de grond ging en daarna de kogel van Mané tegen de paal duwde.

Foto: AFP

Liverpool beter

Zo won Real Madrid weer een wedstrijd die het eigenlijk niet kon winnen. Statisch stonden de Real-spelers allemaal op hun positie, waardoor het voor Liverpool niet makkelijk was erdoorheen te breken. Maar het mag toch meer zijn? Dat schreven we ook al tijdens de thuiswedstrijden tegen PSG, Chelsea en Man City, en telkens won Real Madrid. Dus waarom veranderen? Omdat een dag Thibaut Courtois niet alle ballen uit zijn doel kan blijven houden.

De Engelsen waren beter, trachtten veel meer het doel van de tegenstander op te zoeken. Fabinho heerste in het middenveld. Alexander-Arnold was heel sterk aanwezig, aanvallend en verdedigend. Als rechtsachter deinst hij er niet voor terug om mee het spel te gaan maken. Achteraan heerste Konaté aan de zijde van Van Dijk. Mané was de gevaarlijkste Liverpool-aanvaller, de dribbels van Salah kwamen er niet uit. Bij Real Madrid was het langer zoeken naar uitblinkers na Courtois. Benzema was goed als hij de bal had en Militao onderscheidde zich als beste verdediger. En Vinicius scoorde weer. Zo win je de Champions League.