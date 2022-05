Fans raken niet tijdig in stadion: finale Liverpool-Real ruim halfuur later gestart

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, zaterdag in het Stade de France in Parijs, is ruim een halfuur later begonnen dan voorzien (21 uur).

De UEFA maakte in eerste instantie bekend dat de aftrap, voorzien om 21 uur, met een kwartier verlaat werd om veiligheidsredenen. Nog heel wat fans stonden buiten aan te schuiven om het stadion te betreden en de veiligheidsinstanties wilden een stormloop op de toegangen vermijden. Er zouden ook bijzonder veel supporters zonder ticket in de buurt van het Stade de France rondhangen. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen, zo is te zien op fragmenten op sociale media. Niet veel later werd het aftrapuur opnieuw met een kwartier verlaat, tot 21u30.

Uiteindelijk konden Liverpool en Real, na de openingsceremonie, even na 21u30 de finale op gang trappen.

Doelman Thibaut Courtois staat bij Real in de basis. Eden Hazard zit op de bank.