Lukas Dhont wint Grand Prix in Cannes voor ‘Close’

Op het 75ste filmfestival van Cannes wint Lukas Dhont de Grand Prix voor ‘Close’. Ook andere landgenoten vallen in de prijzen: ‘Le otto montagne’ van Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch wint de juryprijs, en de broers Dardenne krijgen een speciale jubileumprijs.

Van de 21 films die dit jaar in Cannes in competitie waren voor de Gouden Palm, waren er maar liefst drie van Belgische makelij. En wat meer is: volgens kenners was ‘Close’ van Lukas Dhont de gedoodverfde winnaar van de felbegeerde Gouden Palm. Die eer viel de Gentse regisseur helaas niet te beurt: het is de Zweedse regisseur Ruben Ostlund die op het 75ste filmfestival met de Gouden Palm naar huis gaat, voor zijn film ‘Triangle of Sadness’.

Dhont, die er met ‘Close’ zijn tweede langspeelfilm presenteerde, krijgt de Grand Prix, wat neerkomt op de tweede plaats. Hij deelt die prijs met ‘Stars At Noon’ van Française Claire Denis.

Maar Dhont is niet de enige Belg die in de prijzen viel in Cannes. De jury bekroonde ‘Le otto montagne’, het debuut van het regisseursduo Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch met de Juryprijs. Ook zij moeten die prijs overigens delen met een andere film: ‘EO’ van de Poolse regisseur Jerzy Skolimowski.

De broers Dardenne kregen op hun beurt een speciale jubileumprijs voor de feesteditie van het filmfestival. En de Franse film ‘Les pires’ met acteur Johan Heldenbergh won vrijdag al ‘Un certain regard’, een van de belangrijkste nevencompetities.

