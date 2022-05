Onze reporter in Kiev : ‘Ik kan dit echt niet vatten’

De oorlog in Oekraïne is nu al drie maanden aan de gang. De schade in het land is groot en het Russische leger concentreert zich nu op het oosten. Onze reporter Corry Hancké verbleef een paar weken in Kiev, een stad die heel voorzichtig herleeft. Maar ze was ook dichter bij het front, in Charkov, de stad die een paar weken geleden door Oekraïne werd heroverd op de Russen maar waar de mensen nog in grote angst leven.